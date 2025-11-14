Gila Inter, i nerazzurri insistono per il difensore della Lazio: la possibile mossa di Marotta per ‘incastrare’ Lotito

Gila Inter, i nerazzurri non mollano il difensore e hanno già avanzato una proposta di 20 milioni di euro per provare a strappare il giocatore

Il tema “Gila Inter” è diventato uno dei più caldi del mercato invernale. L’Inter sembra intenzionata a fare sul serio per Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio che, a 25 anni, è ormai considerato uno dei centrali più affidabili della Serie A. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i nerazzurri avrebbero già avanzato un’offerta da 20 milioni di euro per provare a chiudere l’operazione già a gennaio. Una mossa decisa, che testimonia l’interesse concreto dell’Inter e che porta il dossier “Gila Inter” al centro delle strategie del club di Viale della Liberazione.

La risposta di Claudio Lotito, però, è stata tutt’altro che incoraggiante: il presidente biancoceleste ritiene l’offerta insufficiente e continua a chiedere una cifra nettamente superiore. A complicare ulteriormente i negoziati c’è la clausola in favore del Real Madrid, che mantiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore, un dettaglio che incide pesantemente sui margini economici della trattativa Gila.

Il futuro del difensore, comunque, resta avvolto nelle incertezze anche per via del rinnovo di contratto. L’entourage di Gila, guidato dal procuratore Camano, ha già avviato diversi colloqui con la Lazio per prolungare l’accordo in scadenza nel 2027, ma senza successi concreti. Una situazione che rischia di far perdere valore al cartellino dello spagnolo, già svalutato dopo il mancato trasferimento al Bournemouth lo scorso giugno, quando Lotito rifiutò un’offerta da 35 milioni per l’impossibilità di chiudere Simic come sostituto. In questo contesto, la pista Gila potrebbe trasformarsi nella soluzione ideale per entrambe le parti: la Lazio otterrebbe liquidità immediata e l’Inter rinforzerebbe la propria difesa con un profilo ideale per il sistema di Chivu.

L’ostacolo principale resta però Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste considera Gila un titolare e avrebbe già espresso il suo disappunto per un’eventuale cessione senza un rimpiazzo di pari livello. Con la Lazio costretta a un mercato sostanzialmente a saldo zero, trovare un sostituto all’altezza appare complicato e ciò rischia di frenare l’assalto nerazzurro nella trattativa Gila Inter.

Sul fronte societario, inoltre, la Lazio deve confrontarsi con i nuovi parametri finanziari che impongono di ridurre il rapporto tra costi e ricavi al 70% entro il 2026. Una sfida che ha riaperto il dialogo politico con la Lega Serie A e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe coinvolgere anche l’Inter. Il Messaggero ipotizza infatti che Beppe Marotta possa sostenere le richieste di Lotito in vista del consiglio federale del 24 novembre. Se ciò accadesse, lo scenario Gila Inter assumerebbe una dimensione politica: il difensore potrebbe diventare il “pegno” per un nuovo asse di collaborazione tra i due dirigenti.

In attesa di sviluppi, una cosa è certa: il dossier Gila Inter sarà uno dei protagonisti assoluti del prossimo mercato invernale.