Gila, addio alla Lazio a gennaio? Un club di Serie A continua a seguire con attenzione il difensore spagnolo

Gila, l’Inter non molla assolutamente il centrale della Lazio ed è pronta a presentare una offerta per gennaio. Le ultimissime sulla trattativa

L’Inter continua a pianificare con attenzione il proprio mercato difensivo, guardando oltre l’emergenza legata all’infortunio di Denzel Dumfries. Oltre alla ricerca del sostituto dell’esterno olandese, destinato a saltare diversi mesi di campionato, la dirigenza nerazzurra sta valutando un restyling completo della retroguardia, con l’obiettivo di ringiovanire e rinforzare la difesa. In questo contesto, spunta con forza il nome di Gila come obiettivo concreto per l’area centrale.

Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, è stato individuato dai dirigenti di Viale della Liberazione come il profilo ideale per completare il reparto arretrato a disposizione di Cristian Chivu. Attualmente alla Lazio e sotto contratto fino al 2027, Gila rappresenta un’opzione interessante non solo per la solidità difensiva, ma anche per la capacità di impostazione dal basso, qualità sempre più richiesta nel moderno gioco dell’Inter. L’idea sarebbe quella di inserirlo come vice-Bastoni, garantendo al tecnico una valida alternativa in caso di necessità.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, l’Inter sta monitorando la situazione di Gila con grande attenzione, senza però trascurare altri profili emergenti. Tra i giovani difensori osservati ci sono anche Tarik Muharemovic, in prestito al Sassuolo dalla Juventus, e prospetti come Marco Palestra e Brooke Norton-Cuffy per le corsie laterali. Tuttavia, per concretizzare un innesto di peso come quello di Gila, la strategia economica del club prevede l’uscita di un giocatore remunerativo, con Davide Frattesi indicato come il candidato principale alla cessione.

La scelta di puntare su Gila Lazio risponde a diverse esigenze tecniche. Oltre a garantire un’alternativa affidabile in difesa, il centrale spagnolo potrebbe contribuire alla costruzione del gioco partendo dal basso, aumentando le soluzioni offensive della squadra e supportando la linea di centrocampo. La sua giovane età lo rende anche un investimento a lungo termine, coerente con la filosofia nerazzurra di valorizzare giocatori con prospettiva futura.

In sintesi, l’Inter vede in Gila un tassello fondamentale per il proprio progetto difensivo, combinando qualità, gioventù e duttilità tattica. L’eventuale arrivo del centrale spagnolo non solo rinforzerebbe il pacchetto arretrato, ma rappresenterebbe anche un segnale chiaro della volontà della società di costruire una difesa solida e moderna, pronta a sostenere gli obiettivi stagionali della squadra. Con l’apertura della finestra di mercato invernale, il nome di Gila è destinato a restare al centro dei radar nerazzurri.