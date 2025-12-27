Gilardino al termine di Pisa Juventus: «Orgoglioso dei ragazzi, non dobbiamo mollare di un centimetro. Poi sono venute le fuori le qualità di loro»

Gilardino, allenatore del Pisa, ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta per 2-0 contro la Juventus, analizzando la prestazione dei suoi

Al termine della gara persa 2-0 contro la Juventus, il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei nerazzurri.

Nonostante il ko, l’allenatore ha voluto sottolineare l’atteggiamento della squadra, capace di restare in partita a lungo nonostante le numerose assenze e la forza dell’avversario.

LA PRESTAZIONE CONTRO LA JUVENTUS – «Stasera bisogna dire bravi ai miei ragazzi per come hanno interpretato la partita con tante difficoltà. Non è un alibi, ma avevamo fuori tanti giocatori. Devo esaltare chi ha giocato e chi è entrato: siamo stati bravi nella fase difensiva con linee corte, ma ci è mancato un pizzico di buona sorte in più. Poi sono venute fuori le qualità della Juventus, però sono orgoglioso di allenare questa squadra per quello che mi fa vedere. Non dobbiamo mollare di un centimetro, continuare ad avere fiducia in quello che stiamo facendo».

LA CLASSIFICA E LA CORSA SALVEZZA – «Guardando la classifica oggi si può essere un po’ perplessi, però abbiamo dimostrato di poter fare partite di un certo tipo. Sicuramente qualche punto in più potremmo avercelo, dobbiamo tirare fuori ancora di più il meglio da questa squadra».

IL TEMA DELL’ATTACCANTE – «Stasera Moreo e Tramoni hanno lavorato bene, si sono sacrificati tantissimo ma hanno caratteristiche differenti da una prima punta d’area di rigore. Parlo con il direttore Corrado quotidianamente: se ci sarà la possibilità di migliorare la squadra cogliendo qualche opportunità, lo faremo».

I GIOVANI DELLA PRIMAVERA – «Premesso che ho a disposizione Buffon, ho già utilizzato tanti giovani perché danno energia. È giusto dargli tempi e modi adatti, ma sono molto propenso a questo tipo di situazioni. Anche in passato ho fatto esordire molti giovani e, se ci sarà la possibilità, lo farò anche qui a Pisa».