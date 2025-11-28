Gilmour Napoli, ennesima tegola per Conte: il giocatore scozzese ha preso una decisione a sorpresa: ecco quando ritornerà a disposizione del tecnico

Gilmour Napoli, il centrocampista avrebbe deciso di operarsi per risolvere il problema di pubalgia. Per lui il rientro è previsto solamente nel 2026

In casa azzurra continua a tenere banco il caso Gilmour Napoli, un tema sempre più delicato alla vigilia della sfida di domenica sera contro la Roma capolista guidata da Gian Piero Gasperini. Antonio Conte, che già deve fare i conti con un’emergenza infortuni senza precedenti, sarà infatti costretto a rinunciare ancora una volta a diversi giocatori chiave. Tra gli assenti spiccano Meret, De Bruyne, Anguissa e soprattutto Billy Gilmour, il cui scenario clinico si è complicato ulteriormente nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la situazione legata a Gilmour avrebbe preso una direzione definitiva: il centrocampista scozzese ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere una volta per tutte il problema di pubalgia che lo tormenta da settimane. Una scelta dolorosa ma inevitabile, maturata dopo vari tentativi di recupero conservativo che non hanno portato ai risultati sperati. Il quotidiano ha titolato emblematicamente “Tormento Gilmour: ‘Voglio operarmi’”, sottolineando la frustrazione del giocatore e la sua determinazione nel voler tornare al top della forma.

Questa decisione rappresenta un’ulteriore tegola per Conte, che dovrà rinunciare al talento scozzese per un periodo prolungato. L’assenza di Gilmour pesa non solo dal punto di vista tecnico, ma anche nella gestione delle rotazioni. Da quando è arrivato a Napoli, il centrocampista ha dimostrato personalità, velocità di pensiero e una qualità nella distribuzione del pallone che lo hanno rapidamente reso un elemento prezioso per il sistema di gioco dell’allenatore leccese. Ora, però, la squadra dovrà fare a meno del suo contributo in una delle fasi più intense della stagione.

Il caso Gilmour Napoli si inserisce in un contesto complicato per Conte, già alle prese con l’assenza di pilastri come De Bruyne e Anguissa, entrambi fondamentali per garantire equilibrio e dinamismo alla mediana. L’emergenza potrebbe costringere il tecnico a rivedere assetti e scelte tattiche in vista del big match contro la Roma, una gara che si preannuncia difficilissima non solo per la qualità dell’avversario, ma anche per la situazione ridotta all’osso dell’organico partenopeo.

Per Gilmour, intanto, l’intervento chirurgico rappresenta l’unico percorso per recuperare definitivamente. Gli azzurri sperano di riaverlo a disposizione il prima possibile, ma i tempi di recupero saranno forzatamente lunghi. Il caso Gilmour Napoli continuerà dunque a essere un tema centrale delle prossime settimane, tra aggiornamenti medici, valutazioni tecniche e il lavoro costante di Conte nel tentativo di mantenere alta la competitività della squadra nonostante le numerose assenze.