Un Natale di riflessione per i giocatori in scadenza: ecco tutti i campioni che infiammeranno il calciomercato

All’alba del 25 dicembre mai così numerosi (e di straordinaria qualità) i giocatori in scadenza di contratto. A pochi giorni dal 2022 la situazione è di assoluta novità, per quanto ormai la ricerca sfrenata del parametro zero sia all’ordine del giorno per qualunque direttore sportivo.

Segno tangibile dei tempi che cambiano e di un calciomercato che dovrà necessariamente sgonfiare i costi e ristabilire regole più credibili e, soprattutto, sostenibili.

E così approfittiamo del giorno di Natale per giocare e provare a costruire una Top 11, con tanto di alternative reparto per reparto, dei giocatori che tra pochi giorni saranno sostanzialmente liberi di firmare per chiunque vorranno.

A sigillare i nostri legni ecco il promesso sposo interista Onana, in rampa di lancio per ereditare ruolo e responsabilità da Handanovic. Restando in Serie A, tra Ospina, Perin e Strakosha si può comunque pescare bene.

L’abbondanza di centrali sul piatto ci impone la difesa a 3 con Rudiger, Sule e Christensen prime scelte in un gruppone che però prevede anche validissimi rincalzi come Ginter, Romagnoli o Luiz Felipe.

Nel centrocampo a quattro affidiamo le corsie laterali a due top player nostrani, ovvero Cuadrado e Perisic. Con il terzino dell’Ajax Mazraoui e il “Tecatito” Corona pronti a subentrare e garantire pari dignità alle due fasi.

Chiavi della mediana che invece comportano le scelte forse più dolorose. Titolarissimi Pogba e Kessié, ma lasciare in panchina questo Brozovic è quantomeno delittuoso. Enormi, però, le possibilità di pescare qualità dal mazzo: Zakaria, Freuler, Grillitsch, Kamara o Tolisso in una lista potenzialmente infinita.

Per non parlare delle molteplici possibilità di creare un tridente delle meraviglie: Dybala–Mbappé–Dembelé è la decisione, ma Insigne, Belotti, Azmoun o i fuoriclasse sempreverdi Suarez e Di Maria potrebbero tranquillamente entrare in formazione. Con questo Dream Team, che dite, si potrebbe vincere la Champions League?

DREAM TEAM (3-4-3): Onana (Ospina); Christensen (Ginter), Sule (Luiz Felipe), Rudiger (Romagnoli); Cuadrado (Corona), Kessié (Brozovic), Pogba (Tolisso), Perisic (Mazraoui); Dybala (Di Maria), Mbappé (Belotti), Dembelé (Insigne).