Giochi Olimpici, la Roma non fa partire Borja Mayoral

La Roma non permetterà a Borja Mayoral di partecipare ai giochi Olimpici di Tokyo: i giallorossi respingono il permesso

Luis de la Fuente non potrà contare su uno dei suoi migliori attaccanti per i Giochi Olimpici di Tokyo.

La Roma, infatti, non ha ceduto alla richiesta della Federcalcio spagnola e non lascerà partire Borja Mayoral per la manifestazione che comincerà il 23 luglio. Il torneo, riporta Marca, si svolgerà al di fuori delle date concordate dalla FIFA con i club per la disputa degli incontri tra Nazionali, quindi le società straniere, come quella giallorossa nel caso della Spagna non sono obbligate a lasciar andare i giocatori