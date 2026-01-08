Giovane lascia subito il Verona! Si chiude il cerchio attorno al brasiliano, ecco dove dovrebbe giocare. Indiscrezione a sorpresa

Giovane via dal Verona! Dove dovrebbe trasferirsi in questo calciomercato di gennaio il talento brasiliano. Svelati tutti i dettagli

Le porte girevoli di Zingonia non smettono di muoversi. Dopo aver definito le operazioni in uscita, l’Atalanta è pronta a scatenarsi sul mercato in entrata per consegnare a Raffaele Palladino i rinforzi necessari per affrontare la seconda parte di stagione. Con le valigie già pronte per Marco Brescianini (destinazione Fiorentina) e soprattutto per Daniel Maldini (ormai promesso sposo della Lazio), la dirigenza orobica ha individuato il profilo giusto per rimpiazzare il vuoto offensivo: nel mirino c’è Giovane dell’Hellas Verona.

La strategia: anticipare la concorrenza

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Dea sta provando a stringere i tempi proprio in queste ore. La strategia dei Percassi è chiara: affondare il colpo immediatamente per bruciare la concorrenza della Roma. Il club capitolino aveva infatti mostrato un forte interesse per il talento brasiliano (considerato un’alternativa a Raspadori), ma l’Atalanta sembra intenzionata a chiudere la pratica con un blitz decisivo. La giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, potrebbe essere quella cruciale per trovare l’accordo definitivo con il club scaligero e portare il giocatore a Bergamo.

Il profilo: i numeri di Giovane

Ma chi è l’oggetto del desiderio nerazzurro? Giovane, attaccante versatile classe 2003, è una delle rivelazioni della stagione del Verona. Giocatore rapido, dotato di tecnica brasiliana e capace di svariare su tutto il fronte offensivo, ha dimostrato di avere i colpi giusti per la Serie A. Le statistiche di questa prima parte di campionato parlano chiaro e giustificano l’investimento: in 18 presenze complessive, il ragazzo ha già messo a referto 3 gol e 4 assist. Numeri che hanno convinto Palladino a puntare su di lui per mantenere alto il livello di imprevedibilità dell’attacco atalantino. Se l’affondo di oggi andrà a buon fine, Giovane sarà il nuovo jolly della Dea, pronto a raccogliere l’eredità tecnica di Maldini.

