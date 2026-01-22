Giovane Napoli, con l’addio di Lucca e Lang ora gli azzurri spingono: dialoghi costanti col Verona! Cosa sta succedendo

Giovane Napoli, con l’addio di Lucca e Lang ora gli azzurri spingono: dialoghi costanti col Verona! Il punto sulla trattativa

Il calciomercato di gennaio entra nella sua fase più rovente e regala un colpo di scena che rischia di cambiare gli equilibri della Serie A. Un obiettivo seguito a lungo e con grande attenzione dal Milan, dall’Inter e da altri top club del nostro campionato sembra ormai destinato a vestire l’azzurro. Giovane Santana do Nascimento, il cristallino talento brasiliano classe 2003 che ha incantato il pubblico del “Bentegodi” nella prima parte di stagione, è finito prepotentemente nel mirino del Napoli, che ha deciso di sferrare l’attacco decisivo per anticipare la concorrenza.

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto Fabrizio Romano, le trattative dirette tra la dirigenza campana e quella dell’Hellas Verona sono entrate nel vivo proprio nelle ultime ore. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis è determinato a chiudere l’operazione in tempi brevissimi per regalare ad Antonio Conte un rinforzo di qualità e prospettiva per il reparto avanzato. L’accelerata dei Partenopei non è casuale, ma è il frutto di un perfetto incastro internazionale che ha liberato risorse economiche fresche e slot in lista.

Il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha infatti capitalizzato al massimo le operazioni in uscita: il passaggio dell’olandese Noa Lang al Galatasaray e, soprattutto, la cessione del centravanti Lorenzo Lucca al Nottingham Forest (un affare complessivo da circa 36 milioni tra prestito oneroso e riscatto) hanno fornito la liquidità necessaria per l’assalto finale. Forte di questo “tesoretto”, il Napoli ha già discusso i termini personali con l’entourage del ragazzo. La valutazione del cartellino fissata dagli Scaligeri oscilla tra i 18 e i 20 milioni di euro: una cifra importante, ma giustificata dall’impatto devastante che l’ex Corinthians ha avuto sul campionato italiano, dove ha già collezionato 3 gol e 4 assist, dimostrandosi pronto per il grande salto in una big.

