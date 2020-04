Giovinco: «Vincere lo scudetto a Toronto ha un sapore diverso»

Sebastian Giovinco ha parlato durante l’ultima puntata di “A Casa con la Juve”, queste le parole della Formica Atomica

RIMASTO IN CONTATTO – «Abbiamo una chat degli anni in cui abbiamo vinto lo Scudetto con Conte. Chiellini, Pirlo, Barzagli, Bonucci, con loro ogni tanto ci mandiamo messaggi. Ogni tanto sento Trezeguet, Camoranesi. Sono loro i ragazzi con cui ho legato di più».

A TORONTO – «Sicuramente la vittoria è impressa in me. Era una città che non vinceva da 26 anni: dopo due anni che ero lì, vincere il campionato ha avuto un sapore diverso».