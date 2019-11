Giroud Inter, il nodo è la durata del contratto: i dettagli

Giroud Inter, il nodo nella trattativa per portare in nerazzurro l’attaccante francese è legato alla durata del contratto: i dettagli

Che Giroud sia nel mirino dell’Inter, ormai, è consolidato. Che l’attaccante francese in uscita dal Chelsea – dove per Lampard è una scelta di rincalzo – possa approdare in nerazzurro a gennaio, però, è ancora tutto da stabilire.

Il problema principale, secondo La Gazzetta dello Sport, è relativo alla durata del contratto. La punta 33enne chiede un accordo di due anni e mezzo, mentre Marotta e Ausilio non vorrebbero spingersi oltre l’anno e mezzo.