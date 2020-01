Giroud Inter, la trattativa rallenta. Ritorna la pista Llorente

Giroud Inter, rallenta la trattativa per l’attaccante francese. Torna in auge il nome di Llorente, che potrebbe essere scambiato con Politano

Il mancato compimento dello scambio tra Spinazzola e Politano potrebbe aver complicato e non poco il mercato dell’Inter. La trattativa per Giroud, scrive La Gazzetta dello Sport, sembra aver subito un rallentamento.

Per questo motivo, sottolinea il quotidiano rosa, si starebbe pensando a un ulteriore mossa. Tornerebbe così in auge Llorente, in quello che potrebbe essere uno scambio tra nerazzurri e Napoli, con Politano ancora protagonista.