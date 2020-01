Giroud, muro del Chelsea: il francese non si muoverà da Londra

A meno di clamorosi colpi di scena Olivier Giroud rimarrà al Chelsea: i Blues non si vogliono separare dall’attaccante francese

Olivier Giroud non si muoverà da Londra. Come fa sapere il Chelsea il francese non partirà destinazione Roma (sponda Lazio) o Milano (sponda Inter). I nerazzurri avevano fatto un sondaggio stamattina mentre i biancocelesti avevano offerto un contratto da tre anni e mezzo al giocatore e un milione per il prestito più 5 milioni per il riscatto al Chelsea.

Nulla da fare, il club inglese non si muoverà dalla sua posizione visto che non è riuscita a chiudere per un sostituto.