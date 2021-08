Giroud: «Non vedo l'ora di giocare in Serie A. Io e Ibra insieme...»

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Panathinaikos: le parole dell’attaccante francese

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Panathinaikos. Le sue dichiarazioni.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

«Sono molto felice, come la settimana scorsa. Oggi è stato una partita molto buona per me perché ho fatto due goal; ringrazio i ragazzi per gli assist. Potevamo anche più goal, ho colpito anche un palo. Stiamo migliorando partita dopo partita creando tante occasioni negli ultimi metri. C’è dispiacere per aver subito un goal, ma sono molto soddisfatto della prestazione.»

MODULO – «Non penso che sia una questione di giocatori o di quanti attaccanti giochino, ma c’è il desiderio di giocare bene insieme e di creare occasioni; ci capiamo molto bene in campo e io ho un buon rapporto con tutti i compagni. Tutti devono aiutare tutti e noi abbiamo molte speranze per il futuro.»