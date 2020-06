Olivier Giroud è stato vicino al trasferimento in Serie A. A confermare le voci è lo stesso attaccante del Chelsea

«Giroud è un giocatore integro, molto forte, ha esperienza internazionale e stavamo per prenderlo». Parola di Igli Tare. Sull’attaccante del Chelsea c’era anche l’Inter e Giroud, intervistato dai canali ufficiali del club, ha parlato proprio del mancato approdo in Italia. Le sue parole.

«A gennaio stavo per lasciare il Chelsea. Non giocavo molto e avevo bisogno di più tempo in campo per essere convocato dalla Francia per Euro 2020. Stavo per andare via ma penso che Dio abbia voluto che restassi al Chelsea. Ho parlato con Lampard e ha mantenuto la parola data. Ho semplicemente colto l’occasione e ripagato la fiducia che l’allenatore aveva riposto in me e così il club mi ha offerto il rinnovo. Io voglio restare ancora qui e vincere ancora con questa maglia».