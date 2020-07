Giudice Sportivo, quattro giornate di squalifica a Patric

Il Giudice Sportivo ha inflitto quattro giornate di squalifica e 10mila euro di multa a Patric per il morso a Donati

Come era lecito aspettarsi il Giudice Sportivo non ha fatto sconti a Patric per il morso rifilato a Donati durante Lecce-Lazio. Il giocatore biancoceleste, infatti, è stato squalificato per 4 giornate e dovrà pagare 10 mila euro di multa.

Il difensore spagnolo salterà le partite contro Sassuolo, Udinese, Juventus e Cagliari. Tornerò dunque a disposizione il 26 luglio per la trasferta di Verona.