Giudice Sportivo Serie A: multe, squalificati e diffidati. Tutte le decisioni dopo la 23ª giornata di campionato

Giudice Sportivo Serie A: ecco tutte le decisioni dopo la 23ª giornata di campionato 2025/26. Quali provvedimenti son stati presi

Il Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, ha reso note le decisioni disciplinari relative alla quarta giornata di ritorno della Serie A Enilive (gare disputate tra il 30 gennaio e il 3 febbraio 2026). Il verdetto più atteso riguardava i disordini avvenuti durante Cremonese-Inter, ma non mancano squalifiche pesanti che influenzeranno il prossimo turno di campionato.

Il caso Inter: maxi-multa e “diffida specifica”

La sanzione più rilevante colpisce la società nerazzurra. All’Inter è stata inflitta un’ammenda di 50.000 euro con diffida specifica. La punizione arriva a seguito del lancio di materiale pirotecnico in campo da parte dei sostenitori ospiti; in particolare, al 3° minuto del secondo tempo, l’esplosione di un petardo vicino a un calciatore della Cremonese ne ha causato il momentaneo stordimento, costringendo l’arbitro a sospendere la gara per tre minuti. Il Giudice ha riconosciuto le attenuanti per la collaborazione del club nell’identificazione dei responsabili, ma la diffida specifica mette ora San Siro (e i settori ospiti futuri) sotto stretta osservazione: al prossimo episodio simile, scatterà la chiusura del settore.

Gli squalificati: stangata per Ahanor

Sul fronte calciatori, sono sei gli squalificati per il prossimo turno. La sanzione più grave, una giornata più 5.000 euro di ammenda, colpisce Honest Ahanor. Il giovanissimo talento dell’Atalanta, lanciato da Gasperini, si è reso protagonista di un gesto violento colpendo con uno schiaffo un avversario all’8° del primo tempo. Fermato per un turno anche Amin Sarr, attaccante dell’Hellas Verona, espulso per doppia ammonizione nella disfatta di Cagliari.

Gli altri stop arrivano per somma di ammonizioni (quinta sanzione). Saltano la prossima gara:

Marten De Roon (Atalanta): il capitano e metronomo della Dea mancherà nello scacchiere orobico.

il capitano e metronomo della Dea mancherà nello scacchiere orobico. Luca Pellegrini (Lazio): il terzino sinistro biancoceleste paga il giallo rimediato contro il Genoa.

il terzino sinistro biancoceleste paga il giallo rimediato contro il Genoa. Matteo Prati (Torino): il giovane regista granata sarà assente per squalifica.

il giovane regista granata sarà assente per squalifica. Nikola Vlasic (Torino): assenza pesante per la trequarti di Vanoli, che perde il fantasista croato.

Entrano in diffida: occhio a Davis e McKennie

Tra le sanzioni minori, multa di 2.000 euro al Genoa per ritardo nell’ingresso in campo. Entrano nella lista dei diffidati (alla prossima ammonizione scatterà la squalifica) nomi importanti come Keinan Davis, centravanti dell’Udinese, Weston McKennie, incursore della Juventus, e Evan Ndicka, colonna difensiva della Roma.