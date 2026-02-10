Giudice Sportivo Serie A, pugno di ferro per Matic: squalifica più multa! Tutte le decisioni dopo la 24^ giornata. Tutti i provvedimenti presi

Il Giudice Sportivo, dottor Gerardo Mastrandrea, ha ufficializzato le decisioni disciplinari relative alla 24^ giornata della Serie A Enilive, disputata nel weekend appena trascorso (febbraio 2026). Il comunicato diramato dalla Lega Calcio sancisce lo stop forzato per ben sette calciatori, che saranno costretti a saltare il prossimo turno di campionato. Nessuna sanzione, invece, per la Juventus: il club bianconero esce indenne dal turno, senza ammende né squalifiche per i propri tesserati, potendo così preparare la prossima sfida a ranghi completi dal punto di vista disciplinare.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La mano più pesante del Giudice si è abbattuta su Nemanja Matic. L’esperto centrocampista serbo del Sassuolo ha rimediato una squalifica di due giornate effettive di gara, accompagnata da un’ammenda di 10.000 euro. Fatali per l’ex Roma e Manchester United sono state le espressioni offensive rivolte al direttore di gara al 9° minuto del secondo tempo, subito dopo aver ricevuto un cartellino giallo. Sanzione pecuniaria (2.000 euro) e un turno di stop anche per Mariano Emir Troilo: il giocatore del Parma paga le plateali proteste al momento dell’uscita dal campo, placate solo dall’intervento del proprio capitano.

Tra gli espulsi che salteranno la 25^ giornata figurano anche Juan Jesus e Tommaso Pobega. Il difensore brasiliano del Napoli è stato fermato per un turno a seguito della doppia ammonizione rimediata per comportamento non regolamentare, mentre il mediano del Bologna paga il rosso diretto per un fallo grave di gioco. Oltre alle espulsioni, scatta la squalifica automatica per somma di ammonizioni (quinta sanzione) per tre pedine fondamentali delle rispettive squadre: Lameck Banda, veloce esterno offensivo del Lecce, Marius Marin, pilastro del centrocampo del Pisa, e Alessio Romagnoli, centrale difensivo della Lazio. I tre allenatori dovranno dunque ridisegnare le formazioni in vista del prossimo weekend.