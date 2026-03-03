Giudice Sportivo Serie A, squalifica per Wesley e Freuler: multa per la Roma! Tutte le decisioni dopo la 27^ giornata

Giudice Sportivo Serie A: Wesley e Freuler out, Roma multata dopo la 27ª giornata. Tutti i dettagli e chi salta la prossima giornata

La 27ª giornata di Serie A si è chiusa con il 3-0 dell’Udinese sulla Fiorentina, ultimo atto prima della ripresa fissata per venerdì 6 marzo, quando Napoli‑Torino aprirà il 28° turno alle 20.45. In vista del prossimo weekend, il Giudice Sportivo ha ufficializzato sei squalifiche: Wesley della Roma e Freuler del Bologna, entrambi diffidati e ammoniti, salteranno la gara così come Terracciano della Cremonese, Parisi della Fiorentina e Valenti del Parma.

Un turno anche per Pinamonti del Sassuolo, unico espulso dell’ultima giornata per un fallo grave di gioco contro l’Atalanta. Nessun allenatore è stato fermato.

Sul fronte disciplinare, una sola società è stata multata: la Roma dovrà pagare 6.000 euro per cori offensivi rivolti all’allenatore avversario e per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco durante la sfida più recente.