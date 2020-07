Giuffredi, agente di Sepe: «Può tornare a Napoli a determinate condizioni»

Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, Davide Faraoni dell’Hellas Verona, Luigi Sepe del Parma ha parlato anche del futuro del portiere

Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, Davide Faraoni dell’Hellas Verona, Luigi Sepe del Parma e non solo, ospite di Radio Punto Nuovo ha parlato anche del futuro del portiere: «Se dovesse andare via uno tra Ospina e Meret, Sepe potrebbe tornare perché è uno dei portieri che piace al Napoli. Stesso discorso vale per Hysaj: se va via lui, possiamo aprire un discorso per Faraoni. Malcuit? È un discorso che non mi riguarda, non so cosa vogliano fare».