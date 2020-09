Giuffredi (agente Veretout): «Jordan resta alla Roma. Se il Napoli cedesse Koulibaly…»

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Jordan Veretout, ha parlato del futuro del centrocampista della Roma

VERETOUT – «Resta alla Roma. Il Napoli per fare un investimento come quello per Jordan, deve cedere Koulibaly che non credo andrà via. Non spenderanno 15-20 milioni per un centrocampista, credo prenderanno qualcuno in prestito. L’85% dei movimenti fatti in questo mercato sono prestiti con diritto di riscatto, tutti cavalli di ritorno per l’anno prossimo».

KOULIBALY – «Che Koulibaly resta è un mio pensiero, per me sì. Siete sicuri che al Napoli sia mai arrivata un’offerta di 50-60 milioni? I sondaggi non servono a nulla nel calcio. Quando De Laurentiis ha voluto prendere Osimhen, non ha fatto sondaggi, ha chiamato il Lille. Una vera proposta non è mai arrivata. De Laurentiis è molto intelligente, sa in che condizioni verte l’economia nel calcio e che è giusto che Koulibaly cambi aria. L’anno scorso avevo Biraghi alla Fiorentina, non voleva stare lì ed è andato all’Inter, ma se non avesse avuto richieste, sarebbe dovuto rimanere lì. Ad oggi è contentissimo a Firenze».