Giuffredi: «Veretout vuole rimanere a Roma. Pronto il rinnovo di Di Lorenzo»

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Veretout, Di Lorenzo, Mario Rui e Hysaj, ha parlato a Calcionapoli24.it del futuro dei suoi assistiti. Le sue parole.

VERETOUT – «Napoli? Chiedetelo a Giuntoli e De Laurentiis. Lui vuole restare a Roma: è un ragazzo serio, non siamo abituati a firmare contratti e andare via dopo un solo anno. Naturalmente a fine stagione tireremo le somme, ma vuole restare in giallorosso».

MARIO RUI E DI LORENZO – «Siamo molto vicini ai loro rinnovi. Grossi problemi non ne vedo: in un solo incontro ho trovato l’accordo con De Laurnetiis, è un presidente intelligente».