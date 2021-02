Giulini: «Di Francesco? Non si può sbattere contro un muro per far andare meglio una storia»

Tommaso Giulini ha parlato in conferenza stampa della scelta dell’esonero di Di Francesco. Le sue dichiarazioni

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Leonardo Semplici ha parlato della scelta del nuovo allenatore e dell’addio di Eusebio Di Francesco.

ESONERO DI FRANCESCO – «La scelta di Di Francesco è arrivata anche con Carta, visto che Carli era dell’idea di sposare Liverani. La storia poteva essere chiusa prima, ma per mia testardaggine è continuata. Nell’ambiente eravamo convinti di Di Francesco e la squadra era con lui. La partita col Torino ha poi cambiato tutto. Non si può andare a sbattere contro un muro per far andare meglio una storia».