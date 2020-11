Gli arbitri rivelano: «Cambiamo sempre idea quando andiamo al Var»

In un documentario prodotto dalla UEFA, sono state analizzate diverse situazioni di gioco riguardanti gli arbitri

La UEFA ha prodotto una documentario, intitolato “Man in The Middle”, che analizza varie situazioni di gioco dal punto di vista degli arbitri. I fischietti hanno rivelato vari retroscena, e tra questi c’è quello dell’arbitro tedesco Felix Zwayer sull’utilizzo della tecnologia.

«Gli arbitri sanno che cambieranno la propria decisione non appena gli verrà chiesto via radio di controllare il monitor a bordo campo del Var. Lavoro con i miei Var da molto tempo, mi chiamerebbero solo con delle prove certe e se c’è bisogno di cambiare la situazione. Quindi non si tratta di prendere una decisione, so che se vado davanti al monitor ci sarà qualcosa che mi farà cambiare idea».