Gli occhi dell’Everton su De Vrij: la posizione dell’Inter

Calciomercato Inter: l’Everton di Rafa Benitez si sarebbe fatto avanti per Stefan de Vrij. I nerazzurri fermi sulle loro posizioni

Gli occhi della Premier League su Stefan de Vrij. Il centrale olandese sarebbe finito nel mirino dell’Everton di Rafa Benitez come scrive oggi il quotidiano Tuttosport.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

L’agente Raiola, nel suo giro perlustrativo in Inghilterra, avrebbe ricevuto il gradimento del club di Liverpool per l’ex difensore della Lazio. Si tratterebbe però ancora di un sondaggio embrionale, con l’Inter che potrebbe aprire ad un’eventuale cessione se arrivasse davvero un’offerta irrinunciabile. De Vrij, prelevato a parametro zero dopo l’addio alla Lazio, assicurerebbe infatti un’importante plusvalenza all’Inter in caso d’addio, con la dirigenza campione d’Italia che potrebbe essere costretta a sacrificare un altro big dopo Hakimi. Non arriverebbero comunque segnali su un possibile divorzio questa estate di de Vrij, con la cessione dell’olandese improbabile al momento nelle valutazioni della dirigenza di Viale della Liberazione.