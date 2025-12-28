Globe Soccer Awards 2025, premio anche per Pogba! L’ex Juve ringrazia: «Un onore essere qui. Non è stato facile, ma ho raggiunto il mio obiettivo»

Globe Soccer Awards 2025, premio anche per Pogba! L’ex Juve ringrazia per il riconoscimento per aver superato le avversità

A Dubai è andata in scena questo pomeriggio la sedicesima edizione dei Globe Soccer Awards 2025, evento che celebra i protagonisti del calcio mondiale. Tra i premiati figura anche Paul Pogba, che ha ricevuto un riconoscimento speciale per aver superato le avversità nel corso della propria carriera sportiva.

Un premio dal forte valore simbolico per il centrocampista francese, oggi al Monaco, tornato in campo lo scorso novembre dopo aver scontato una lunga squalifica per doping che lo ha tenuto lontano dal calcio giocato per 811 giorni. Un periodo complesso, che ha segnato profondamente il suo percorso umano e professionale.

Dal palco dei Globe Soccer Awards, Pogba ha voluto condividere le proprie emozioni davanti a una platea composta da dirigenti, allenatori ed ex campioni del calcio internazionale.

IL PREMIO E LA RINASCITA – «È un onore essere qui, seduto tra leggende che sono una grande fonte di ispirazione per me. Non è stato affatto facile e alla fine ho raggiunto il mio obiettivo. Ci sono molte altre persone che hanno avuto momenti difficili ed è molto importante per me aver ricevuto tutto questo supporto».

Il premio consegnato a Pogba ai Globe Soccer Awards 2025 diventa così il simbolo di una seconda possibilità, di una carriera che prova a ripartire dopo le difficoltà, con l’obiettivo di ritrovare continuità e centralità anche sul campo.