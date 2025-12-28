Globe Soccer Awards 2025, ecco tutti i premiati della serata: quanti premi per il PSG, niente da fare Manna e Pastorello

Globe Soccer Awards 2025, la lista completa dei premiati: trionfo del PSG, restano a mani vuote Manna e Pastorello

Pioggia di riconoscimenti per il Paris Saint‑Germain ai Globe Soccer Awards, dove il club francese è stato premiato come miglior squadra dell’anno. Ousmane Dembélé ha conquistato il titolo di miglior giocatore assoluto, mentre Désiré Doué è stato eletto miglior talento emergente. A completare il quadro, Vitinha ha ricevuto il premio come miglior centrocampista e Luis Enrique è stato incoronato miglior allenatore.

Nessun successo invece per Federico Pastorello e Giovanni Manna nelle categorie dedicate ad agenti e direttori sportivi, dove a trionfare sono stati rispettivamente Jorge Mendes e Luís Campos.

Riconoscimenti speciali alla carriera sono stati assegnati anche a due icone del calcio mondiale: Andrés Iniesta e Hidetoshi Nakata.

I VINCITORI

DEMBELE ‘ vince il premio come BEST MEN’S , il miglior giocatore al mondo

‘ vince il premio come , il miglior giocatore al mondo Il PSG vince il premio come BEST CLUB , la miglior squadra al mondo

vince il premio come , la miglior squadra al mondo YAMAL vince il premio come BEST FORWARD , miglior attaccante

vince il premio come , miglior attaccante LAMINE YAMAL ha vinto anche un premio speciale dedicato a Maradona, il MARADONA AWARD. Un trofeo riservato a un grande talento del calcio

ha vinto anche un premio speciale dedicato a Maradona, il Un trofeo riservato a un grande talento del calcio VITINHA vince il premio come BEST MIDFIELDER , miglior centrocampista

vince il premio come , miglior centrocampista DESIRE DOUE vince il premio come BEST EMERGING PLAYER , il miglior giovane emergente

vince il premio come , il miglior giovane emergente LUIS ENRIQUE vince il premio come ⁣ BEST COACH , il miglior allenatore

vince il premio come ⁣ , il miglior allenatore CRISTIANO RONALDO vince il premio come BEST MIDDLE-EAST PLAYER, miglior giocatore del medio oriente

vince il premio come miglior giocatore del medio oriente A LUIS CAMPOS il premio come BEST SPORTING DIRECTOR, il miglior direttore sportivo

il premio come il miglior direttore sportivo A JORGE MENDES il premio come BEST AGENT , il miglior agente

il premio come , il miglior agente NASSER AL-KHELAIFI del Psg vince il premio come BEST PRESIDENT, il miglior presidente

del Psg vince il premio come il miglior presidente Premio speciale per PAUL POGBA: il COMEBACK AWARD

il Il PORTOGALLO vince il premio come BEST NATIONAL TEAM , la miglior squadra nazionale

vince il premio come , la miglior squadra nazionale SPECIAL AWARD in ricordo di DIOGO JOTA, momento di grande commozione sul palco

in ricordo di momento di grande commozione sul palco Due i premi alla carriera assegnati durante la cerimonia: INIESTA e l’ex storico volto della Serie A NAKATA

assegnati durante la cerimonia: e l’ex storico volto della Serie A AITANA BONMATÍ vince il premio come BEST WOMEN’S PLAYER, miglior calciatrice femminile

vince il premio come miglior calciatrice femminile Il BARCELLONA vince il premio come BEST WOMEN’S CLUB, la miglior squadra femminile

GLI ALTRI PREMI

Ai LOS ANGELES FC il premio come BEST CLUB BRANDING

il premio come BEST CLUB BRANDING A NICOLETTA ROMANAZZI il premio come BEST MENTAL COACH

il premio come BEST MENTAL COACH Alla RIGHT TO DREAM il premio per la BEST ACADEMY

il premio per la BEST ACADEMY A BILAL HADDAD il premio come BEST SPORTS CONTENT CREATOR



