Globe Soccer Awards 2025, ecco tutti i premiati della serata: quanti premi per il PSG, niente da fare Manna e Pastorello

Globe Soccer Awards 2025, la lista completa dei premiati: trionfo del PSG, restano a mani vuote Manna e Pastorello
Pioggia di riconoscimenti per il Paris Saint‑Germain ai Globe Soccer Awards, dove il club francese è stato premiato come miglior squadra dell’anno. Ousmane Dembélé ha conquistato il titolo di miglior giocatore assoluto, mentre Désiré Doué è stato eletto miglior talento emergente. A completare il quadro, Vitinha ha ricevuto il premio come miglior centrocampista e Luis Enrique è stato incoronato miglior allenatore.
Nessun successo invece per Federico Pastorello e Giovanni Manna nelle categorie dedicate ad agenti e direttori sportivi, dove a trionfare sono stati rispettivamente Jorge Mendes e Luís Campos.
Riconoscimenti speciali alla carriera sono stati assegnati anche a due icone del calcio mondiale: Andrés Iniesta e Hidetoshi Nakata.
I VINCITORI
- DEMBELE‘ vince il premio come BEST MEN’S, il miglior giocatore al mondo
- Il PSG vince il premio come BEST CLUB, la miglior squadra al mondo
- YAMAL vince il premio come BEST FORWARD, miglior attaccante
- LAMINE YAMAL ha vinto anche un premio speciale dedicato a Maradona, il MARADONA AWARD. Un trofeo riservato a un grande talento del calcio
- VITINHA vince il premio come BEST MIDFIELDER, miglior centrocampista
- DESIRE DOUE vince il premio come BEST EMERGING PLAYER, il miglior giovane emergente
- LUIS ENRIQUE vince il premio come BEST COACH, il miglior allenatore
- CRISTIANO RONALDO vince il premio come BEST MIDDLE-EAST PLAYER, miglior giocatore del medio oriente
- A LUIS CAMPOS il premio come BEST SPORTING DIRECTOR, il miglior direttore sportivo
- A JORGE MENDES il premio come BEST AGENT, il miglior agente
- NASSER AL-KHELAIFI del Psg vince il premio come BEST PRESIDENT, il miglior presidente
- Premio speciale per PAUL POGBA: il COMEBACK AWARD
- Il PORTOGALLO vince il premio come BEST NATIONAL TEAM, la miglior squadra nazionale
- SPECIAL AWARD in ricordo di DIOGO JOTA, momento di grande commozione sul palco
- Due i premi alla carriera assegnati durante la cerimonia: INIESTA e l’ex storico volto della Serie A NAKATA
- AITANA BONMATÍ vince il premio come BEST WOMEN’S PLAYER, miglior calciatrice femminile
- Il BARCELLONA vince il premio come BEST WOMEN’S CLUB, la miglior squadra femminile
GLI ALTRI PREMI
- Ai LOS ANGELES FC il premio come BEST CLUB BRANDING
- A NICOLETTA ROMANAZZI il premio come BEST MENTAL COACH
- Alla RIGHT TO DREAM il premio per la BEST ACADEMY
- A BILAL HADDAD il premio come BEST SPORTS CONTENT CREATOR
