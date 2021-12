Globe Soccer Awards, Lewandowski: «Ultimi due anni difficili, ma continuerò a fare del mio meglio»

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato sul palco dei Globe Soccer Awards: le sue dichiarazioni

Le parole di Robert Lewandowski ai Globe Soccer Awards. Il bomber polacco ha vinto il premio dedicato a Maradona per l’attaccante più prolifico dell’ultimo anno.

DICHIARAZIONI – «E’ un premio diverso, sono convinto di aver vinto questo trofeo. E’ importante per un attaccante essere al posto giusto, ma senza i miei compagni non avrei segnato così tanto. Grazie davvero a tutti, mi hanno permesso di diventare l’attaccante più prolifico del 2021. Sono stati due anni difficili, ma continuerò a fare del mio meglio in futuro».