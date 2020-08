Godin a Sky: « Una finale si gioca anche col cuore. Rispettiamo il Siviglia»

Diego Godin ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Siviglia. Le parole del difensore

Diego Godin ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Siviglia. Queste le parole del difensore nerazzurro riportate da Fcinter1908.it.

«Dobbiamo essere l’Inter di questa fine stagione, dobbiamo fare quello su cui abbiamo lavorato, parlato e visto. Una finale si gioca anche col cuore, su ogni palla bisogna cercare l’atteggiamento giusto e la voglia di vincere. Bisogna anche giocare col cuore, quello ti porta qualcosa in più: il Siviglia è una grande squadra, hanno giocatori di qualità e non sono in finale a caso, li rispettiamo. Dipende da noi e dal nostro atteggiamento, è quella la cosa più importante. Ho imparato tanto e sono più completo: ho imparato una forma diversa di giocare a calcio e di come lo vede il mister. Ho 34 anni e sto imparando tante cose. La partita di Godin non è una partita per il mio orgoglio, è Inter contro Siviglia: giochiamo tutti, i giocatori, lo staff e tutte le persone che sono al nostro fianco e i nostri tifosi, li sentiamo da lontano e sappiamo che ci supportano per domani».