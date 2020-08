Godin: «Abbiamo intrapreso un percorso di crescita, torneremo con più voglia ed entusiasmo»

View this post on Instagram

Termina una temporada intensa y diferente en el fútbol por todo lo que sucedió en el mundo, mientras seguimos luchando para volver a la normalidad. Nos hubiese encantado ganar y poder regalarle una alegría a nuestros hinchas… pero no pudo ser! Solo espero que se se sientan orgullosos del trabajo y el esfuerzo que pusimos dentro del campo, ayer y toda la temporada. Esto solo es una pausa en el camino. Un camino que este equipo va a recorrer para seguir mejorando, creciendo y para lograr nuevos objetivos la próxima temporada como marca la historia de este club! Ahora toca descansar y cargar energías para volver con más ganas y entusiasmo!!! Finisce una stagione intensa e diversa nel calcio per tutto quello che è successo nel mondo, mentre continuiamo a lottare per tornare alla normalità. Ci sarebbe tanto piaciuto vincere e regalare il trionfo ai nostri tifosi ma non è stato possibile. Spero che vi sentiate comunque orgogliosi del lavoro e lo sforzo fatto in campo ieri e per tutta la stagione. Questa è solo una pausa nel percorso. Un percorso che questa squadra ha intrapreso per continuare a crescere e per raggiungere gli obiettivi che merita la storia di questa società. Adesso ci riposiamo e carichiamo le batterie per tornare con ancora più voglia ed entusiasmo #ForzaInter ⚫️🔵