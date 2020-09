Godin Cagliari: c’è l’accordo con l’Inter per la buonuscita, manca solo la firma

Diego Godin è a un passo dal Cagliari: trovato l’accordo con l’Inter per la buonuscita ora manca solo la firma sul nuovo contratto

Diego Godin è a un passo dal Cagliari. Come riporta Sky Sport, il difensore uruguaiano ha trovato l’accordo con l’Inter per la buonuscita e ora potrà volare in Sardegna per firmare il nuovo contratto con i rossoblù.

Contratto che è in via di definizione. Godin e il club sardo avevano già un accordo e ora manca solo la firma per certificare il tutto. Una volta ceduto il Faraone, l’Inter potrà accogliere Vidal.