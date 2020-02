Gol Emre Can: rete magnifica dell’ex Juventus col Borussia Dortmund – VIDEO

Emre Can trova il suo primo gol con la maglia del Borussia Dormund: tiro incredibile dell’ex centrocampista della Juventus “scaricato” da Sarri – VIDEO

E’ bastata la prima apparizione in Bundesliga ad Emre Can per realizzare il suo primo gol con la casacca del Borussia Dortmund.

L’ex Juventus ha sfondato la porta con un tiro potente e preciso che non ha lasciato scampo al portiere avversario nel corso del match contro il Bayer Leverkusen. Ecco il video.