Inter: Lukaku, l’esultanza curiosa dopo il caso della settimana – VIDEO

L’esultanza divertente di Lukaku e Hakimi in occasione del gol del pareggio con la Juventus. Il video

Romelu Lukaku ha pareggiato momentaneamente su rigore il vantaggio iniziale di Cristiano Ronaldo, dando poi vita ad una divertente esultanza insieme ad Achraf Hakimi.

Il marocchino ha finto di multare il suo compagno di squadra per poi ammanettarlo e portarlo via. Probabile che i due nerazzurri abbiano dato una risposta ironica al caso scoppiato in settimana dopo Inter-Roma, dove entrambi erano stati multati per aver violato il coprifuoco.