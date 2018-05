Gol Manolas o autogol Pegolo in Sassuolo-Roma? Il verdetto per il Fantacalcio

Roma in vantaggio allo scadere del primo tempo contro il Sassuolo: si tratta di gol Manolas o autogol Pegolo? Il verdetto per il Fantacalcio

La Roma passa in vantaggio nel primo tempo al Mapei Stadium grazie ad una rete di Kostas Manolas. Il difensore greco della formazione giallorossa ha portato in vantaggio la sua squadra nella partita valevole per la giornata numero 38 del campionato italiano di Serie A, giunto al suo ultimo turno stagionale. Lo 0-1 con cui la Roma ha sbloccato in trasferta il match contro il Sassuolo di Iachini ha scatenato un piccolo dibattito sui social network tra gli appassionati di Fantacalcio. Si tratta di gol Manolas o autogol Pegolo?

Effettivamente la dinamica dell’azione non lascia certezze interpretative viste le modalità del gol siglato dalla Roma. Allo scadere del primo tempo Manolas dalla posizione di destra crossa forte in mezzo ma la palla viene scaraventata in porta da Pegolo in un intervento maldestro. Si tratta di gol del difensore greco o di autogol del portiere nero-verde? Nell’intervallo Manolas ha detto: «E’ autogol, volevo crossare forte. E’ importante vincere oggi per continuare a crescere, questa squadra merita il terzo posto». Tuttavia la Lega Calcio ha assegnato per il momento il gol proprio al difensore greco.