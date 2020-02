Cristiano Ronaldo segna un gol splendido contro la Spal: per lui 11 gare consecutive in rete. Record per CR7

11 gare consecutive a segno. Cristiano Ronaldo raggiunge un altro record della Serie A andando a rete per un undici match di fila.

11 le gare consecutive in rete, come Batistuta e Quagliarella e contro l’Inter avrà la ghiotta possibilità di superarli e stabilire un nuovo record. La splendida rete vale anche un altro record per CR7: con questo gol, diventa insieme a Rui Costa il marcatore portoghese più prolifico della storia della Serie A.