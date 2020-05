Gol Sancho, l’ala del Dortmund rende omaggio a George Floyd – FOTO

Jadon Sancho segna e esulta ricordando George Floyd: ecco la maglia con la dedica all’uomo morto in America – FOTO

Fra le celebrità che hanno preso posizione a proposito della tragica vicenda della morte di George Floyd c’è anche Jadon Sancho.

L’attaccante in forza al Borussia Dortmund è andato in gol nel corso della gara contro il Padeborn, dedicando la rete all’afroamericano scomparso. «Giustizia per George Floyd», questa la scritta sulla maglia dell’ala inglese dei neroverdi.