Serie A patria dei bomber: nessun campionato parte con più gol

In Serie A quest’anno il record di gol: i tre attaccanti più prolifici del nostro campionato superano per totale di reti segnate qualsiasi altro trio delle altre top league europee

Un record per pochi, non di sicuro per tutti. Quest’anno toccherà alla Serie A essere la patria dei goleador: complice l’arrivo di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato, l’Italia ospiterà infatti i bomber più prolifici in attività al momento. Ai nastri di partenza della A – pensate un po’ – si presenteranno ben 728 reti calcolando come parametro di riferimento soltanto i primi tre cannonieri di ogni singola lega. Nello specifico la Serie A potrà contare sull’apporto indiscutibile del neo-juventino CR7 (395 gol in carriera finora), ma pure sulla prolificità indiscussa di bomber come Gonzalo Higuain, ora al Milan (218 gol in carriera) e del romanista Edin Dzeko (169 gol in carriera). In nessun altro campionato – ad oggi – esiste un trio di attaccanti con questi numeri incredibili.

Finisce alle nostra spalle così pure la Liga, che vanta comunque un trio di tutto rispetto da 732 gol in carriera, ovvero i 383 di Leo Messi, cui si aggiungono i 179 del compagno del Barcellona Luis Suarez e i 170 del madridista Karim Benzema. Terzo sul gradino dello speciale trono dei bomber per campionato, la Bundesliga, ben distanziata però: 544 gol in totale, cioè i 194 del veterano Claudio Pizarro, tornato per l’ennesima volta al Werder Brema, i 180 di Robert Lewandowski (Bayern Monaco) e i 170 di Mario Gomez (Stoccarda). Seguono dunque la Premier League (528 gol totali suddivisi tra i primi tre goleador della categoria) e la Ligue 1 (436 gol). Vediamo meglio nel dettaglio:

Campionati col maggior numero di gol in base ai bomber presenti