Golden Boy 2022, serata di gala in diretta Mondiale: il comunicato

Golden Boy 2022, serata di gala organizzata da Tuttosport con una diretta Mondiale dell’evento. Il comunicato del quotidiano

Golden Boy 2022, serata di gala organizzata da Tuttosport con una diretta Mondiale dell’evento. Il comunicato del quotidiano:

«Questa sera a partire dalle 18.30 le Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino saranno la splendida cornice della serata di gala della ventesima edizione dell’European Golden Boy, il premio che dal 2003 mette in luce i migliori talenti Under 21 del calcio europeo. Un parterre esclusivo seguirà dal vivo i vincitori e i tanti protagonisti internazionali pronti a salire sul palco, ma chiunque, nel mondo, potrà avere il suo posto in prima fila: la serata, infatti, sarà trasmessa live sul sito tuttosport.com. E non solo: grazie a Sky Sport, Rmc Sport, Barca TV e TV3 de Cataluna, infatti, le immagini dell’evento raggiungeranno ogni angolo del pianeta. Per un premio sempre più internazionale e una parata di stelle pronta a illuminare Torino, l’Europa, il mondo».