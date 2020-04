Gomez: «Abbiamo avuto fortuna a pescare il Valencia. Ventura mi voleva in Nazionale»

El Papu Gomez ha parlato durante una diretta Instagram con Cannavaro: queste le parole del capitano dell’Atalanta

CHAMPIONS – «Nelle prime tre partite di Champions ci siamo resi conto che non bastava. Quando abbiamo capito che serviva una marcia in più, lì abbiamo iniziato a fare bene».

VALENCIA – «Beh, abbiamo avuto anche un po’ di fortuna: abbiamo pescato il Valencia, che era al nostro livello. Magari se avessimo preso il Liverpool sarebbe stato diverso, però comunque credo che nessuno si aspettasse un percorso del genere, soprattutto dopo le prime tre partite».

CANNAVARO A GOMEZ – «Ti volevo portare in Cina. Però alla fine devi essere contento, lavori in una società seria, che ti permette di giocare a certi livelli».

ITALIA – «Devo tanto a questo paese, mi trovo bene. Una volta Ventura voleva portarmi in Nazionale, ci ho pensato davvero ma non si poteva per regolamento”».