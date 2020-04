L’attaccante dell’Atalanta, El Papu Gomez, ha svelato due retroscena interessanti su Adama Traoré e Duvan Zapata

El Papu Gomez ha parlato in diretta Instagram insieme a Bobo Vieri. Il giocatore dell’Atalanta ha parlato dei giovani talenti dell’Atalanta e non solo. Ecco le sue dichiarazioni.

TRAORÈ E I GIOVANI – «Quando facciamo le partitelle con la Primavera, dobbiamo tirargli le stecche per fermarli, sono forti e io mi incazzo. Traoré, 17 anni, sembra Messi. Ci sono dei difensori nostri che a volte non lo riescono a prendere».

ZAPATA – «I pantaloncini per lui sembrano le mutande, talmente è grosso. E’ una bestia e quando sta avanti sembra un treno: butta la palla in avanti e ciao, non lo prendi più. Io a volte nemmeno mi avvicino a lui durante le partitelle».