Gomez: «Ilicic ha avuto il Covid ed era depresso. Il mio futuro è a Bergamo»

Alejandro Gomez ha parlato ai microfoni di Tyc Sports del suo futuro e della stagione dell’Atalanta. Queste le sue parole.

ATALANTA IN CHAMPIONS – «L’anno scorso l’Atalanta è stata forse una sorpresa, ma ad in Champions si è già fatta un nome e può competere con qualsiasi squadra. Sappiamo di rischiare dietro, ma il nostro gioco offensivo ci ha dato dei risultati. Portiamo spesso tanta gente in area e abbiamo le capacità per segnare molti gol».

ILICIC – «Josip ha avuto il coronavirus e ha sofferto molto, è caduto in depressione. La testa arriva in un momento che esplode. Ma ora sta bene, è molto importante per noi».

FUTURO – «Mi restano ancora tre anni di contratto, a febbraio compirò 33 anni Rimarrò sicuramente qui a Bergamo, siamo molto a nostro agio e avrò un posto nel club in futuro».

MESSI – «Ho notato che era davvero felice per il gruppo della Nazionale e quindi se è felice lui siamo felici tutti. Sappiamo cosa ha vissuto in questi mesi a Barcellona».

ARGENTINA – «Quali traguardi puà raggiungere l’Argentina? Credo che questo gruppo di giocatori debba arrivare a 30-40 insieme ma in ogni caso l’Argentina ha l’obbiglo di raggiungere almeno i quarti di finale dei prossimi Mondiali. Non dico che dobbiamo essere come la Germania, ma quando si può lavorare per 3-4 anni con lo stesso gruppo e lo stesso ct le cose andranno sicuramente meglio. Spero questo accada con Scaloni».