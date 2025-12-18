Gomez: «Sono contento di essere tornato in campo. Il mio compito è quello di aiutare il Padova ad arrivare più in alto possibile. Sull'Atalanta...»

Alejandro Gomez in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport, è ritornato sull’emozione di ritrovare il campo dopo oltre 900 giorni. Le sue parole

Alejandro “Papu” Gomez è tornato. Dopo una lunga e sofferta assenza per la squalifica per doping, l’attaccante argentino ha ritrovato il campo dal primo minuto con la maglia del Padova, squadra con cui vuole rilanciarsi e non solo per la salvezza. In questa intervista a La Gazzetta dello Sport, Gomez racconta i suoi mesi difficili, la voglia di riscatto, il suo ambientamento a Padova e il suo rapporto con il mondo dei social.



RITORNO IN CAMPO DOPO 923 GIORNI «Un numero al quale faccio ancora fatica a credere. Sono contento, fisicamente mi sono sentito bene. Ho esordito contro il Venezia ma non mi sono goduto la partita, tornavo dall’infortunio e avevo paura di rifarmi male. La gente avrebbe pensato che non sarei più stato in grado di giocare. Ora posso dire che è iniziato finalmente il mio percorso».



L’OBIETTIVO DEL PADOVA «La mia idea è chiara e l’ho detta dal primo giorno: voglio aiutare il Padova e portarlo più in alto possibile. Sinceramente non mi accontento della salvezza. Il club viene da tanti anni di C, restare in B è il primo obiettivo. Abbiamo le carte in regola per un’annata tranquilla. Ma se possiamo puntare a qualcosa di più, molto meglio. Tutti mi hanno parlato della B come un campionato molto equilibrato, il campionato del “non si sa mai”».

LEGGI ANCHE >>> Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica



LA SQUADRA «È un bel mix, il club ha aggiunto diversi nomi per avere più esperienza nella categoria. Sono contento di aver conosciuto Andreoletti, me ne avevano parlato molto bene. Ha fatto un grande lavoro in C, dando subito un’identità precisa alla squadra. Con lui si lavora bene e serenamente, è un ragazzo molto intelligente e prepara bene le partite. Stiamo imparando a vicenda: io da lui e lui a lavorare con giocatori di esperienza. Tutti con la massima disponibilità per far crescere il Padova».



GASPERINI E L’ATALANTA «Abbiamo parlato spesso di Gasperini e di Atalanta, ma quest’anno stiamo giocando in modo diverso: devo adattarmi alle idee del mister. Gasp in 10 anni a Bergamo ha fatto scuola: oggi tutte le squadre giocano così. Va di moda».



OBIETTIVI PERSONALI «Sono contento se gioco, i numeri non mi interessano. L’obiettivo è quello di giocare tutte le partite, vorrebbe dire star bene fisicamente ed è quello che mi interessa di più in questo momento».