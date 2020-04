Gomez non vede l’ora: «Voglio tornare a giocare per aiutare tutti a pensare ad altro»

El Papu Gomez ha parlato in una videochat con Adriano Nuzzo, parlando della possibile ripresa della stagione

El Papu Gomez ha parlato durante una videochat con Adriano Nuzzo, fondatore dell’onlus “We Africa”. Queste le parole dell’argentino riprese da TMW.

4 MAGGIO – «Speriamo che il 4 maggio molti possano ricominciare a lavorare. Come calciatore non ne vedo l’ora. Dipende tutto dalla sicurezza e dai test che dobbiamo fare: la speranza, il 4, è di riprendere almeno gli allenamenti individuali. Linda, i bambini e io siamo fortunati perché stiamo bene e abbiamo una casa grande, ma c’è molta gente che sta soffrendo: se non si lavora, le famiglie rischiano di non mangiare. La salute prima di tutto, deve decidere il governo».

RIPARTIRE – «Il calcio è un’industria nel settore dell’intrattenimento e rende felice tante persone oltre e farne lavorare parecchie, dagli steward ai giardinieri. Io voglio tornare a giocare per aiutare tutti a pensare ad altro: sarebbe un sollievo per chi adesso è rinchiuso in casa e vuole vedere le partite. A Bergamo i numeri del contagio sembrano in calo: non possiamo mollare, a Pasqua sentivo tante macchine avendo la sensazione che molta gente fosse sulle strade. Questo non va bene».