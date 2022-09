Gonzalez: «Corvino mi ha convinto ad andare al Lecce…». Le parole del calciatore giallorosso

Joan Gonzalez ha parlato ai microfoni di PianetaLecce di questo inizio di stagione e tanto altro. Ecco le parole del calciatore del Lecce:

ARRIVO IN ITALIA – «Ho giocato dell’U19 del Barcellona e dopo mi è scaduto il contratto. Non c’erano opportunità chiare causa Covid. Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto la possibilità di venire qui e abbiamo fatto delle videochiamate con Corvino e i suoi assistenti. Avevo voglia di provare cose nuove e sono felice di aver scelto questa opzione. Corvino è stato chiaro: mi disse che avrei fatto la Primavera e se avessi fatto bene avrei fatto almeno il ritiro con i grandi l’anno dopo. Il direttore mi mandò foto della città e dei tifosi. Parlandomi del progetto mi ha convinto»

AUTOGOAL CONTRO LA SALERNITANA – «Se avessi messo meglio il corpo non l’avrei fatto. In campo ho provato a reagire subito altrimenti la squadra avrebbe giocato con un uomo in meno. Tutti i compagni mi hanno aiutato, è stato molto bello. Il gol di Strefezza una liberazione totale, lo stavo aspettando per togliermi la sensazione».

CREMONESE – «Conta tanto perchè è un avversario diretto, ma non è più importante di altre. Tutte le partite sono uguali»