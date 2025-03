Gonzalo Rodriguez: «Comuzzo spero resti a lungo a Firenze; manca un difensore che segna? Ranieri e Dodò sanno come si fa»

Le parole di Gonzalo Roriguez, ex difensore della Fiorentina: «Che bella la vittoria contro la Juve! Tifosi e squadra la meritavano»

Gonzalo Rodriguez, ex difensore della Fiorentina, sarà questo sabato a Firenze per la partita di addio al calcio di Giuseppe Rossi. L’argentino per l’occasione ha parlato anche a Radio Firenze Viola del reparto arretrato viola in questa stagione.

HA VISTO LA PARTITA CONTRO LA JUVE – «Certo, quando posso guardo sempre le partite della Fiorentina. Sono molto felice per la squadra e i tifosi: meritavano questa vittoria. La squadra ha avuto coraggio, non ha sofferto e ha giocato con il cuore».

KEAN – «Mi ha colpito la sua qualità, la forza. La squadra gioca quasi tutta intorno a lui».

MANCA UN DIFENSORE GOLEADOR COME LUI IN QUESTA SQUADRA – «E’ importante se il difensore fa gol, ma credo sia più importante difendere bene. Ranieri si preso lo spazio che merita, ogni tanto segna. E Dodo è uno che attacca tanto».

PABLO MARI’ – «E’ un difensore forte, anche di testa. Adesso deve iniziare a prendersi quel posto dentro la squadra. Ciò che ho visto finora, comunque, mi è piaciuto».

COMUZZO – «Ogni giocatore ha il suo modo di difendere, lui è un calciatore importante per la squadra. A Firenze c’è una pressione alta, e questa cosa fa crescere i singoli. Spero che lui possa rimanere a Firenze per tanto tempo».

FINALE DI STAGIONE – «L’importante è sempre la prossima partita. Non è stato mantenuto il giusto equilibrio durante l’anno, spero si possa vincere la Conference ma senza dimenticare il campionato perché il prossimo anno sennò sarà molto difficile».

PALLADINO É L’UOMO GIUSTO – «Dipende dai risultati, deve sicuramente far vedere di più della squadra. Se riesce a crescere ulteriormente, secondo me può essere un bell’allenatore».