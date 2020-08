Gori: «Psg impressionante, ma come gioca la Dea… Gasperini il migliore in Italia»

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, ha parlato della stagione dell’Atalanta in un’intervista alla Gazzetta dello Sport

ANALISI CAMPIONATO – «Credo sia stato un pò fisiologico mollare nel finale di campionato, comunque abbiamo chiuso alla grande: terzi a quota 78 punti. 98 gol segnati, abbiamo lottato per il secondo posto.. La stagione è strepitosa, cosa potevamo chiedere di più a Gasperini e ai suoi ragazzi?»

PARIS SAINT GERMAIN – «Ha una rosa impressionante ma quello che temo di più è Mbappé: sta facendo di tutto per esserci, vedremo… Potrebbe cambiare il match anche se non fosse al 100%».

ROSA ATALANTA – «Il mio preferito è il Papu, ormai è risaputo: penso e spero possa essere decisivo pure in una sfida di questo livello. E non dimentico Zapata, Pasalic e gli esterni. Quando loro girano al top, possiamo vincere contro chiunque».

GASPERINI – «In Italia nessuno gioca come l’Atalanta, che non rinuncia mai a fare la partita. L’attacco è strepitoso, tutti corrono nel modo corretto. Con Gian Piero stiamo diventando una squadra stabilmente da Europa, ora siamo addirittura tra le migliori otto della Champions. Sarò di parte ma per noi bergamaschi è il migliore in assoluto».