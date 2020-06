Gori sull’Atalanta: «Gasperini sogna una festa con la città»

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, parla della ripartenza della città e del mondo del calcio dopo l’emergenza Coronavirus

L’emergenza Coronavirus ha colpito tutta Italia, ma in particolare la Lombardia. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, parla della ripartenza della città e del mondo del calcio, con un occhio di riguardo per l’Atalanta.

«Ripartiamo da una situazione molto più tranquilla. Rispetto a marzo sono cambiate tante cose, ma ora stiamo ritornando alla normalità: ora è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche , e ricostruire tutto quello che il Coronavirus ha portato via. Non mi era mai capitato di affrontare una situazione del genere, ma il virus ci ha cambiato: ora vediamo la luce in fondo al tunnel».

ATALANTA – «L’Atalanta rappresenta il popolo bergamasco, raggiungendo risultati straordinari in Italia e in Europa. Ripresa? Hanno il mio consenso, nonostante le porte chiuse. Gasperini sogna una festa con la città, mancano i bagni di folla nerazzurra , ma servirà ancora del tempo prima di ritornare completamente alla normalità».