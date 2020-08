Gosens carica: «Il Psg non è squadra mentre noi sì! Segnare non è il mio primo obiettivo»

Robin Gosens si è raccontato in un’interessante intervista a Sportweek: queste le parole dell’esterno dell’Atalanta

Robin Gosens si è raccontato in un’interessante intervista a Sportweek. Queste alcune dichiarazioni dell’esterno dell’Atalanta.

PARIS SAINT GERMAIN – «Abbiamo un doppio vantaggio. Il primo è il ritmo partita: in Italia il campionato è ricominciato e finito, in Francia no. Loro, a parte la finale della Coppa nazionale, non giocano da quattro o cinque mesi. Il secondo è che noi ci muoviamo da squadra: loro hanno tanti top player che possono decidere la partita con un’azione individuale, ma non fanno squadra».

FARE GOL – «Se sono un difensore? Bella domanda. Il mio ruolo è coprire tutta la fascia sinistra. Nel sistema di Gasperini devo attaccare e difendere. Non sono un esterno alta che pensa solo alla fase offensiva. Quindi, per rispondere, sono un attaccante, ma pure un difensore».

NAZIONALE – «Il mio cuore è diviso a metà. Ho tanti amici olandesi, ho giocato in Olanda. Alla fine, però, sono cresciuto in Germania quindi diciamo che il cinquantuno per cento di me è tedesco».

ATALANTA – «Sartori, il direttore sportivo, mi disse che era venuto a vedermi giocare più di venti volte. Mi spiegò che il club considera i campionati di Olanda e Belgio molto interessanti».