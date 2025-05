Gosens: «É ancora tutto aperto per il ritorno, sono molto fiducioso, se giochiamo con questà mentalità...»

Le parole di Robin Gosens, esterno della Fiorentina, dopo la sconfitta nella semifinale d’andata di Conference League contro il Real Betis

Robin Gosens ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la sconfitta di misura nella semifinale d’andata di Conference League contro il Real Betis. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Il risultato brucia perché abbiamo fatto un’ottima partita su un campo caldo e difficile. Siamo stati tranquilli, impostando bene il gioco, senza mai avere fretta. Peccato per i due gol presi, soprattutto il prima era evitabile. Resta comunque tutto aperto, anche perché il ritorno sarà in casa nostra».

REAZIONE – «Dimostra che ci siamo anche a livello mentale. In doppi confronti così, da 180 minuti, passa la squadra che sta meglio mentalmente. Sono molto fiducioso sulla nostra rimonta, il gol di Ranieri ci ha dato fiducia».

ESPERIENZA AL SERVIZIO DELLA SQUADRA – «Io sono qui per questo, per aiutare la squadra. Sono contento di quello che sto facendo. Sono a disposizione dei compagni e do sempre tutto. Sono convinto che se giochiamo con questa mentalità e con questo atteggiamento giovedì prossimo possiamo arrivare in finale».