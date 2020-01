Luca Gotti elogia la Juve: «Non so dove arriveranno, ma giocano per lo Scudetto e arrivare in fondo alla Champions»

Parole di elogio da parte di Luca Gotti per la Juventus di Maurizio Sarri, al termine della sfida di Coppa Italia. Questo il pensiero del tecnico friulano:

«Non ho idea di dove arriverà la Juventus ma ovviamente giocherà per vincere il campionato e per competere al massimo livello europeo. Non posso vederla nella quotidianità, non so in cosa potrà mutare».