Gotti: «Se concedi occasioni la Juve diventa insormontabile» – VIDEO

Gotti commenta il match contro la Juventus: «Atteggiamento iniziale positivo. Poi la gara è diventata una montagna insormontabile»

L’Udinese è uscita con le ossa rotte dall’Allianz Stadium, dopo il netto 4-0 subito per mano della Juve nel match di Coppa Italia. Poco da fare per i ragazzi di Luca Gotti, che poi ha commentato il match in conferenza stampa:

«L’atteggiamento iniziale non mi è dispiaciuto. Poi succede che la prima volta che ti entrano in area ti fanno gol, la seconda volta c’è un rigore evitabile… Ti sembra che la gara diventi una montagna insormontabile. Cerco di cogliere gli atteggiamenti dei singoli buoni e meno buoni».